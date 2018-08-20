Samanyolu Haber /Gündem / Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktı /20 Ağustos 2018 11:00

Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktı

Türkiye'de terör suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi. Tolu böylece Almanya'ya geri dönebilecek.

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Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yedi ay tutuklu kaldıktan sonra geçen Aralık ayında tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Ancak Türkiye'deki resmi makamlardan Tolu hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı davada yargılanan Tolu'nun eşi Suat Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devam ettiği bildirildi.

Tolu'ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişim tarafından yapılan basın açıklamasında, Tolu'nun kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacağı belirtildi. Basın açıklamasında Tolu hakkındaki davanın devam ettiğine ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendiğine dikkat çekilerek "Ne Meşale Tolu için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri için adil bir yargılamadan söz edilemez" denildi.

Tolu hakkındaki dava devam ediyor

Meşale Tolu hakkındaki sürpriz kararın Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın bir işareti olarak yorumlanıyor. Geçen yıl 18 Aralık'ta tahliye edilen 33 yaşındaki Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.

MLKP adlı aşırı sol bir örgüte üye olmakla suçlanan Tolu hakkındaki davaya 16 Ekim'de devam edilecek.

Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması geçen yıl Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Yücel ve Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu serbest bırakılmış ve Almanya'ya geri dönmüşlerdi.

ABD ile tırmanan gerginlik

Türkiye, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle ABD'nin uyguladığı ekonomik baskılarla karşı karşıya. Ankara, Türk Lirası'nın (TL) değer kaybetmesi ve doların hızlı yükselişinin ardından Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı.
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