Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Tolgay ile 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3,5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan'a 'Fenerbahçe'ye hoş geldin.' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.





Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada futbolcunun maliyetiyle ilgili detaylar yer almadı.





Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de 18 numaralı formayı giyecek.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Tolgay, "Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var, çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sabırlı kaldım. Kararımı çok önceden vermiştim. Dik duruşumla bu aileye geldim" dedi.