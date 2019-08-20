Samanyolu Haber /Spor / Tolga Ciğerci yayın sırasında skoru unuttu /20 Ağustos 2019 00:19

Tolga Ciğerci yayın sırasında skoru unuttu

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep maçında ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren Tolga Ciğerci, "Maç 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için gerçekten çok iyiydi" dedi.

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Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep maçında ikinci yarısında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna giren Tolga Ciğerci, "Maç 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için gerçekten çok iyiydi" dedi.

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği mücadele sonrası Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu. Tolga, "1 aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli, 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için gerçekten çok iyiydi. Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde sahaya çıkabildim." dedi.

"Şutlarım çok iyi, bunu öbür tarafta da göstermiştim"

Tolga, "Performansımla takımıma, başkanıma yardımcı olmak istiyorum. Performansımla borcumu geri ödemek istiyorum. İnşallah başarırım. Çok iyi bir takımımız var. Dördüncü yıldızı kazanmak, şampiyonluğu almak istiyoruz. Bu sene takım, hoca, Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Çok inanıyorum, taraftarla birlikte şampiyon olacağız. Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu herkese göstereceğim." ifadelerini kullandı.
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