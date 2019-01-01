Tokyo'da bir araç kalabalığın arasına daldı









Polis sözcüsü araç şoförünün gözaltına alındığını açıklarken devlet televizyonu da bu kişinin, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Kalabalığın arasına araçla dalan kişinin, 21 yaşındaki Kazuhiro Kusakabe olduğu açıklandı.





NHK televizyonu, saldırganın davranışını önce terör saldırısı ardından da ölüm cezasına karşı eylem olarak nitelendirdiğini belirtti.





Olay Tokyo’nun turistik merkezlerinden biri olan Harajuku’da yaşandı.





Olay yaşandığında söz konusu bölge, yeni yıl kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapalıydı ve çok sayıda kişi kutlamalar için toplanmış durumdaydı.





Televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gri renkli aracın özellikle ön kısmının ciddi şekilde hasarlı olduğu görüldü. Olayın ardından çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi olayda yaralananlara müdahalede bulundu.





Saldırgan olayın ardından aracından inerek kaçarken etraftaki kişilere saldırmaya devam etti. Polis saldırganı yaklaşık 20 dakika sonra yakaladı. Saldırganın aracında 20 litre kadar da gazyağı bulundu.





Tokyo’da 2008 yılında yaşanan benzer bir saldırıda da bir kiralık kamyon yayalara çarpmış, kamyonun şoförü ayrıca araçtan indikten sonra da çevredekileri elindeki bıçakla yaralamıştı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.