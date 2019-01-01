Samanyolu Haber /Gündem / Tokyo'da bir araç kalabalığın arasına daldı /01 Ocak 2019 13:49

Tokyo'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki yeni yıl kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

SHABER3.COM



Polis sözcüsü araç şoförünün gözaltına alındığını açıklarken devlet televizyonu da bu kişinin, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Kalabalığın arasına araçla dalan kişinin, 21 yaşındaki Kazuhiro Kusakabe olduğu açıklandı.

NHK televizyonu, saldırganın davranışını önce terör saldırısı ardından da ölüm cezasına karşı eylem olarak nitelendirdiğini belirtti.

Olay Tokyo’nun turistik merkezlerinden biri olan Harajuku’da yaşandı.

Olay yaşandığında söz konusu bölge, yeni yıl kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapalıydı ve çok sayıda kişi kutlamalar için toplanmış durumdaydı.

Televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gri renkli aracın özellikle ön kısmının ciddi şekilde hasarlı olduğu görüldü. Olayın ardından çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi olayda yaralananlara müdahalede bulundu.

Saldırgan olayın ardından aracından inerek kaçarken etraftaki kişilere saldırmaya devam etti. Polis saldırganı yaklaşık 20 dakika sonra yakaladı. Saldırganın aracında 20 litre kadar da gazyağı bulundu.

Tokyo’da 2008 yılında yaşanan benzer bir saldırıda da bir kiralık kamyon yayalara çarpmış, kamyonun şoförü ayrıca araçtan indikten sonra da çevredekileri elindeki bıçakla yaralamıştı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tokyo'da bir araç kalabalığın arasına daldı Sonraki Haber >>

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Trump özel kuvvetler askerlerinin yüzünü deşifre etti

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:06