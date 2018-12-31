Samanyolu Haber /Gündem / TOKİ'nin yaptığına bakın... Şehit ailesine verilen evin parasını istiyorlar /31 Aralık 2018 11:44

TOKİ'nin yaptığına bakın... Şehit ailesine verilen evin parasını istiyorlar

Şehit ailesine hibe edilen evin parasını isteyen TOKİ’nin ayıbı Meclis gündemine getirildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bu uygulamaya örnek olarak Şehit Bilal Batırır’ın ailesine yapılan tebligatı örnek gösterdi.

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TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ'nin hesapları ele alınırken konuyu gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “TOKİ bu vatan için canını verenlerin geride kalan ailesine ev sahibi olması için faizsiz kredi veriyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre değil kredi bizim o evi aileye bedelsiz vermemiz lazım” dedi ve şehit Batırır'ın ailesinin durumunu anlatarak şunları söyledi:

"50 BİN LİRA İSTEDİLER…"

“Şehidin eşi Hatice Batırır'a, kocasının ölümü sonrası 65 metrekarelik bir TOKİ evi hibe ediliyor. Yıllar sonra Bursa'daki TOKİ evinin parası aileden isteniyor. 65 metrekarelik ev için 50 bin TL isteniyor. Hatice Batırır bu paraya TOKİ'nin ihtiyacı olmadığını, ama kendisinin ihtiyacı olduğunu söylüyor. ‘Bu parayı bizden almasınlar, içimizi de daha fazla yaralamasınlar' diyor. Babası şehit olduğunda 4 aylık olan oğlu Hasan da ‘TOKİ bu parayı istiyorsa, o zaman babamı da geri versinler' diyor.” TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ise ev konusunun göçmen konutlarıyla ilgili olduğunu belirtmekle yetindi.

Çavuş Bilal Batırır, 1996'da Mardin'de şehit olmuş, kalorifer kazanına atılarak yakıldığı öne sürülmüş ve cesedine ulaşılamamıştı.

Dönemin Başbakanı Yıldırım'ın tebriğini gösteren şehidin eşi ve oğulları, “İçimizi daha fazla yaralamayın” dedi.


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