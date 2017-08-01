TOKİ’nin tarım köyüne bayılacaksınız(!)

Gözden ırak köylerin geniş arazileri, doymak bilmeyen TOKİ müteahhitlerinin şerrinden de uzak kalmıştı.







Şimdi o hoyrat el köylere uzanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, güya köyden şehre göçe mani olmak maksadıyla proje hazırlamış. Proje de TOKİ’ye havale edilmiş.





İki kişinin yan yana sığmadığı balkonu balkon zanneden, üst katta yüründüğünde alt dairede vitrin süslerinin zangır zangır titrediği kibrit kutusu evleriyle malul TOKİ’nin Tarımköy’ünde de manzara farklı değil. Sadece kat sayısı iki-üç ile mahdut tutulmuş.





Onun haricinde TOKİ soğukluğu namına ne ararsanız hepsi Tarımköy’de fazlasıyla mevcut. Evler yine iç içe. Köy hayatından zerre kadar eser yok mimari projede.





Çardak, su kuyusu, avlu, geniş sofa, kiler, ardiye, ahır ve kümes gibi köy hayatının olmazsa olmazları TOKİ nezdinde kıymet ifade etmemiş olmalı ki projede hiçbiri yok.





SAPI SAMANI DA YAN ODAYA MI KOYACAKLAR?





Tarımköy projesi diye yola çıkan TOKİ, Tarım Bakanlığı’ndan hiç mi destek almadı. Hadi TOKİ’cilerin gözü ranttan gayrısını görmez oldu. Köy denilince akıllarına kat üstüne kat atmak geliyor.





Gerçi Tarım Bakanlığı ithal hayvan rantını dağıtmaktan kafayı kaldıramamış da olabilir.





Yine de TOKİ, Tarımköy için ilk kazmayı vurmadan en azından köy hayatına dair ansiklopedik seviyede malumat toplasa bu kadar acınacak vaziyete düşmezdi.





İlkokullarda okutulan Hayat Bilgisi kitabından bir iki satır okumak çok mu zor geldi?





Köyde ziraat, besicilik yapılmayacak mı? Köylü hayvanları nerede besleyecek. Sapı samanı, otu çöpü, kazmayı, küreği, traktörü, römorku, patosu nereye koyacak?





Köylülerin bu evleri görünce bayılacağı kati de akabinde ne olacağı meçhul.





UCUZ YAZLIK TAKLİDİ İLE KÖY EVİ





Kimliksiz, en az 40 senelik yazlık mimarisini köye uyarlayınca Tarımköy mü oluyor? Yan yana dizdiğiniz evlerin arasına havuz da yapsaydınız da tam olsaydı.





Köylünün maişetinin, bağı bahçesinin, geniş aile hayatının sizin için kıymeti olsaydı geçmişte ‘deprem konutları’ diye inşa edilen ve dört beton duvardan ibaret olan ucubeleri biraz rötuşlayıp bunu marifet diye satmaya kalkmazdınız.





ÇİFTÇİLİKLE NE ALAKASI VAR!





Tarımköy diye kurduğunuz TOKİ sitelerine köylülerden taşınan olsa bile bunların ikameti öyle uzun sürmez. Köylüler, köyle, çiftçilikle uzaktan yakından alakası olmayan o evlerin ‘dışı seni içi beni yakar’ haline daha fazla katlanamaz. Atadan dededen kalma eski evlerine rücu eder en kısa müddette.





Köylüyü köyünde tutacağını iddia eden TOKİ kiremit çatıyı bile lüks görmüş insanlara. Vatandaş çinko saç ile kaplı o çatıların altında yazın sıcakta kan ter içinde kalacak. Kışın da Anadolu’nun insanın iliklerine işleyen kuru soğuğunda buzhaneye dönecektir o evler.





Şu ana dek 5 bin 747 konut inşa eden TOKİ, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine de 100 konut için ihale yaptı.





TOPLAMA BİLGİSAYAR GİBİ…





TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın projeden anladığı şu: “Dağınık durumdaki yerleşim yerleri bir araya toplanıyor. En az 100 konut talep toplayan köylüler bize müracaat edebiliyor.”





Toplama bilgisayar gibi toplama köy. İnsan, medeniyet, vicdan, vizyon bunun neresinde!





Hiç mi Edirne’den dışarı çıkıp bir iki memleketi gezip görmediniz. O bol sıfırlı yurt dışı harcırahları ile çıktığınız beş yıldızlı seyahatlerde outlet center turları esnasında zahmet edip etrafınıza alıcı gözle baksaydınız israf etmiş olurdunuz gününüzü!





GELİN AVRUPA’DA KÖY GÖRÜN





Köyün karakteristik yapısı muhafaza edilerek şehirlere yakın standardın en ücra noktaya kadar nasıl götürüldüğünün sayısız misali ABD’de, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa memleketlerinde var.





Gerçi onların hepsi sizi kıskanıyor. Üst akılla beraber mütemadiyen aleyhinize çalışıyor.





Tarımköy projesi için elin insanına niye tenezzül edeceksiniz ki!





Toplama köyler de ancak TOKİ kafaların eseri olabilirdi.





Tarık Ziya