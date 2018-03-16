Tokak: Ben kendime kızıyorum o görüntülere bakınca...

Türkiye'nin dört bir yanında mağdurlara mazlumlara yardım olsun diye evde içli köfte, sarma sararak elde ettiği için geliri ihbarla teröre yardım sayılan kadınları anlattı.







Tokak 'ben kendime kızıyorum' derken 'bizim o ihtiyaçları karşılayamamamız sebebiyle mecburen o kadınlar para toplamak zorunda kalıyorlar ve onlar da hapse giriyorlar.' dedi





Biz daha fazla duyarlı olmalıyız diyen Tokak, annesi tutuklanan çocuklara senin annen nerede diye soran kimse de mi yok diye sordu...





Harun Tokak ve Diriliş Kervanı programı hafta içi her gün Avrupa saati ile 13.30'da MC EU TV'de...