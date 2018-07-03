Samanyolu Haber /Ekonomi / TOFAŞ yıllık bakım için 18 gün üretime ara verecek /03 Temmuz 2018 10:23

TOFAŞ yıllık bakım için 18 gün üretime ara verecek

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında Temmuz ve Ağustos aylarında üretime toplam 18 işgünü ara verileceğini açıkladı.

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Koç Holding'e bağlı otomotiv sanayi şirketi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle Temmuz ve Ağustos aylarında üretime toplam 18 işgünü ara verileceğini açıkladı.

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak  olup, fabrikamızda  nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır." 
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