TOBB Başkanı 'ilk defa' hükümetin icraatini beğenmedi

AKP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için Meclis'e teklif verdi. Teklife göre birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye giremez ya da seçilemezse eski görevlerine geri dönebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemeyi doğru bulmadıklarını açıkladı.







AKP, 3 milletvekilinin imzasıyla TOBB Kanunu’nda değişiklik için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Teklif kabul edilirse genel ve yerel seçimlerde aday olamayan veya seçilemeyen oda ve borsa yöneticileri eski görevlerine dönebilecek.





Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:





“Kanun Teklifiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda düzenleme yapılarak milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, aday olamamaları veya seçilmemeleri halinde eski görevlerine dönme imkanı tanınmaktadır.”





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Sözcü’den Can Mumay’a yaptığı açıklamada bu düzenlemeyi doğru bulmadıklarını söyledi.





ODA VE BORSA BAŞKANLARI İÇİN ADAYLIK DÜZENLEMESİ





AKP, oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olmasını kolaylaştıran kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, oda ve borsa başkanlarının seçimlerde aday olması kolaylaştırılıyor. Aday adayı olup aday gösterilmeyen veya aday olup seçilemeyen oda ve borsa başkanlarına eski görevlerine dönme imkanı getirildi. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri düzenleme kapsamında bulunuyor.