Samanyolu Haber /Gündem / TMSF'de 'kayyım' skandalı /03 Haziran 2019 21:20

TMSF'de 'kayyım' skandalı

15 Temmuz sonrası hizmete mensup oldukları iddiasıyla ünlü iş adamlarının iş yerlerine haksız bir şekilde el konuldu. El konulan şirketlere kayyım atandı ve TMSF'ye devredildi.

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Şirketlerin atanan yönetim kurulu üyelerinin ise aynı isimler olması dikkat çekiyordu. Bir süredir Türk Hava Yolları'ndaki lüks harcamalar, liyakatsız atamalar ve israfa dikkat çeken yazılar kaleme alan Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, kayyım atanan 40 şirkette THY'nin basın müşavirinin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından şirket kayıtlarını paylaşan Kıdık'ın hedefinde THY Basın Müşaviri Yahya Üstün var.

Kıdık paylaşımında, "THY Basın Müşaviri Yahya Üstün 40 tane kayyum şirketinde yönetim kurulu üyesi. Üstün zekalı dememin sebebi bu. Her babayiğit 40 şirketle ilgilenemez. 10 parmağında on marifeti geçtik tam 40 ayak olur. İşte belgeleri..." diyor.


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