TMSF: Uzanlar mahkemeyi kazandı haberleri doğru değil

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzan ailesinin mahkemeyi kazandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "2017 ve 2018 yıllarında Fransa’da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.







Geçtiğimiz günlerde Fransa’da açılan davada, TMSF tarafından 2.1 milyar euro değerinde hissesine geçici olarak el konulan Cem Uzan'ın haklı bulunduğu, Uzan’ın el konulan varlıklarının kendisine iade edilmesine karar verildiği yönünde haberler medyaya yansımıştı.





İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan’a nitelikli zimmet suçuyla 18 sene 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti. Yargıtay söz konusu kararı 2015 yılında onamıştı.





Bunun üzerine Ağustos 2017'de TMSF tarafından görevlendirilen bir icra memuru, Uzan’ın Paris’teki evine baskın yaparak kasalarını zorla açmış ve kendisine ait 2.1 milyar euro değerinde hisseye el koymuştu.





BBC Türkçe’nin AFP’ye dayandırdığı haberde, Türkiye’de yolsuzluk suçundan ceza alan ancak sığınmacı olarak Paris’te yaşayan Cem Uzan’ın mal varlıklarına el konulmasına ilişkin Fransa’da açılan davada hakimin Uzan’ı haklı bulduğu ifade edilmişti. Uzan’ın avukatı Matthias Pujos, söz konusu hisselerin büyük kısmının ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu belirtmişti.





Ancak TMSF'den yapılan açıklamada haberlerin doğru olmadığı kaydedilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:





"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya da son günlerde “Cem Uzan Paris’te davayı kazandı” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapma zarureti doğmuştur.





TMSF tarafından, Müflis T. İmar Bankası T.A.Ş ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa’da da geçerli olabilmesi için, işlemler başlatılmış ve Uzanların Fransa’daki malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbirler konulmuştur.





Bunun üzerine Uzanlar, Paris mahkemelerinde ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve temyiz işlemlerinin durdurulması için girişimlerde bulunmuştur.





Uzanlar’ın yapmış olduğu itirazlar, hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince sistematik olarak reddedilmiştir.





Fransız mahkemeleri, Uzanlar’ın malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir ve haciz uygulanmasını talep etme hususunda, TMSF’nin yetkili olduğu konusunda kararlar vermiştir.





Gerçekleştirilen çok sayıda ihtiyati tedbir taleplerinden sadece bir tanesi, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından, usuli bir eksiklik sebebiyle kaldırılmıştır. TMSF’nin ısrarlı takibi ve yaptığı itiraz üzerine, Fransız Yüksek Mahkemesi incelemesi sonuçlanıncaya kadar, tedbirin devamına karar verilmiştir.





Söz konusu haberlerde, Uzan’ın Paris’teki evinde yapılan haciz sırasında kasasından çıkan 100.000 euro ve 2.1 milyar dolar tutarındaki ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerine ait hisse senetlerine el konulduğu ifade edilmiştir. Ancak ÇEAŞ ve KEPEZ hisse senetlerinin 2.1 milyar dolar değerinde olduğu haberi de doğru değildir. Borsa İstanbul’dan alınan bilgiye göre, ilgili şirketlerin 12 Haziran 2003 tarihinde işlemleri durdurulmuştur. Hisselerin borsada işlem görmediğinden herhangi bir fiyat oluşturmadığı bildirilmiştir.





Sonuç olarak, Uzanlar’ın mahkemeyi kazandığı iddiaları asılsızdır.





2017 ve 2018 yıllarında Fransa’da TMSF tarafından bir kısım gayrimenkul ve şirket hisseleri üzerine uygulanan tedbir kararları devam etmektedir."