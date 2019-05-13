Samanyolu Haber /Gündem / TMSF Uzan'ın malvarlığına 3. kez el koydu /13 Mayıs 2019 13:03

TMSF Uzan'ın malvarlığına 3. kez el koydu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cem Uzan'ın 2,1 milyar Euro'luk Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koydu.

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Euronews Türkçe'ye konuşan Uzan'ın Avukatı Matthias Pujos, el konmaya gerekçe gösterilen 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da alınan mahkeme kararının davanın savcısı ve hakiminin eş olmaları sebebiyle Fransa tarafından 27 Mart 2019'da uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu için yasa dışı kabul edildiğini hatırlattı.

Beraat Gökkuş'un haberine göre İstanbul'daki kararda Türkiye Uzan'dan İmar Bankası ile ilgili "zimmetine para geçirmek" suçundan TMSF'ye 375 milyon Euro ödemesini talep etmişti.

'Mahkeme kararını hakimden gizlediler'

Uzan'ın Avukatı Pujos, TMSF'nin son girişiminde el koymaya karar veren hakimden 27 Mart 2019'daki Fransız mahkemesinin kararının gizlendiğini söyledi.

TMSF 2017 yılının ağustos ayında ve 2018 yılının eylül ayında Uzan'ın Fransa'daki mallarına el koymuş ancak bu uygulama 2018 yılının eylül ve aralık aylarında Fransız mahkemesince yasa dışı bulunmuştu.

Ağustos 2017 yılında Uzan'ın evini basıp 2,1 milyar Euro değerindeki hisselere el koyan TMSF, Fransa mahkemesinin kararına rağmen geri verme işlemini gerçekleştirmedi.

TMSF, avukatları aracılığı ile bu işlemin gerçekleştirilmesini askıya aldırma başvurusu yaparken, hisse senetleri Uzan'a teslim edilene kadar el koyma girişimlerini yeniliyor.

Konuyu değerlendiren Pujos, "TMSF'nin avukatlarının stratejisi anlaşılmaz. TMSF daha önce Uzan'a karşı Fransız yargısı önünde altı ay içinde üç kez kaybetti. Fransız yargıçlar önünde TMSF'nin kötü bir imajı oluştu. Artık bir müzakere masası etrafında oturma zamanı." şeklinde konuştu.
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