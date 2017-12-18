TMSF, selpaktan bardağa kadar gazetecilerin eşyalarını da satıyor!

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Kocaeli Manşet gazetesinin tüm malları TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mallar arasında kapatılmadan önce gazetede çalışan gazetecilerin kişisel eşyaları da var.







Evrensel‘den Meltem Akyol‘un haberine göre, gazete kapatılmadan önce gazetede editör olarak çalışan Caner Aktan, kendisine ait harici hard diskin de satışa çıkarılan mallar arasında olduğunu söyledi. Aktan sadece kendisinin değil gazetede başka arkadaşlarının da bazı kişisel eşyalarının satış listesinde olduğunun altını çizdi: “Sadece benim değil, benim dışımda da diğer çalışan arkadaşlarımın çok sayıda kişisel eşyası gazete binasında kaldı. Örneğin bir arkadaşımızın 2 fotoğraf makinesi ve lensi satışa çıkarıldı. Bir başka arkadaşımızın kupa bardağı…”





SELPAK’TAN BARDAĞA…





Aktan, “Bu yaşanan bir akıl tutulmasından başka bir şey değil. Bir arkadaşımın 7 yıllık haber arşivi, kullandığı bilgisayarda kaldı. Belki de işin en zor kısmıydı bu. Bir gazeteci için arşiv demek bir nevi hafıza demek. Bence bunun hiçbir maddi karşılığı yok. 7 yıllık arşiv ne oldu? Silindi mi? Yoksa hâlâ duruyor mu? Bilemiyoruz” diye konuştu. Satışa çıkarılan mallar arasında 4 paket Selpak mendil de bulunuyor.





GAZETECİLER KENDİ EŞYALARINI SATIN ALACAK





Listede satışa çıkarılan kişisel eşyalarını gazete kapatıldığında almak istediklerini söyleyen Aktan, “Daha öncesinden kişisel eşyalarımızı almak için girişimde bulunduk. Ancak bir sonuç çıkmadı. Örneğin gazetenin mühürlendiği 27 Temmuz 2016 gecesi, bizi gazete içerisine almadılar. Çok sayıda polis gazete önüne yığıldı ve içeri giremeyeceğimizi söylediler.





Sanıyorum ki kişisel eşyalarımızı almanın tek yolu TMSF’ye giderek teklif vermek. Vereceğimiz teklifin üstünde verilen bir teklif çıkmazsa ancak o zaman eşyalarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Kısaca diyebilirim ki; parasını ödediğimiz ve bizlere ait olan eşyaları tekrardan devlete parasını ödeyerek geri alma durumu söz konusu. Bu normal bir durum değil” diye konuştu.





“BİR GECEDE TÜM HAKLARIMIZ GİTTİ”





Çalıştıkları gazetenin 27 Temmuz 2016’da 668 sayılı KHK kapatıldığını hatırlatan Aktan, “Yaklaşık 30 kişi işsiz kaldı. Bu sayının içinde gazetenin diğer servislerinde çalışan arkadaşlarımız da var. Hiçbir hakkımızı alamadık. Maaşlarımızı almamıza 3 gün vardı. Tazminatlarımız, izin haklarımız, mesai ücretlerimiz… Hepsi kaldı. Gazetenin sahibi 28 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Bildiğim kadarıyla tutuksuz yargılaması devam ediyor. Ne aradı ne sordu! Kendisi farklı sektörlerde faaliyet göstermeye devam ediyor. İstese çalışanlarının haklarını verebilir. Ancak bunu tercih etmedi” dedi.