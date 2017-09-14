Samanyolu Haber /Gündem / TMSF satıyor /14 Eylül 2017 15:34

TMSF satıyor

TMSF, Kanaltürk TV ve Bugün TV'nin lisansları ile makine/teçhizatlarını satışa çıkardı.

Akın İpek: Tertemiziz...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Kanaltürk TV ve Bugün TV'nin lisansları ile makine/teçhizatlarını satışa çıkardı.

TMSF'nin yayınladığı ihale ilanına göre, Yaşam Televizyon Hizmetleri A.Ş.'nin (Kanaltürk TV/Kanaltürk Radyo) kablo TV lisansını 300 bin, uydu TV lisansını 300 bin TL, uydu radyo lisansını 20 bin TL, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon A.Ş.'nin (Bugün TV) kablo TV lisansını 275 bin, uydu TV lisansını 275 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Ayrıca Yaşam Televizyon Hizmetleri, Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 6 milyon 449 bin TL üzerinden ihale edilecek.

İhale, 6 Ekim 2017 günü saat 17.00'ye kadar birlikte veya ayrı ayrı verilecek olan tekliflerin teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle TMSF'nin usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile yapılacak.
<< Önceki Haber TMSF satıyor Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:42