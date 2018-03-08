Samanyolu Haber /Gündem / TMSF gasp ettiği medya kurumlarının malını komik fiyata satıyor /08 Mart 2018 17:33

TMSF gasp ettiği medya kurumlarının malını komik fiyata satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), çoğu OHAL döneminden kapatılan beş medya kuruluşuna ait varlıkları yaklaşık 1 milyon liraya satışa çıkardı.

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Fonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jin Haber Ajansı, Azadiya Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara bürosu ve Cihan Haber Ajansı’nın varlıkları satılacak.

Bu kurumların bazıları KHK’yla, bazıları da kayyım tarafından kapatılmıştı.Teçhizat ve demirbaşlar, teklif alma yöntemiyle satışa sunulacak. Varlıkların toplam muhammen bedeli ise 954 bin 445 lira.
 
Teklifler yarın mesai bitimine kadar alınacak, satış da tekliflerin değerlendirilmesi sonrası yapılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında 13 Mart’ta açık artırma yapılacak.

Bazı basın yayın kuruluşlarından TMSF’ye devredilen altı araç da 1 milyon 138 bin 500 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
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