Samanyolu Haber /Gündem / TMSF, Cem Uzan'a tazminat ödeyecek /04 Temmuz 2019 15:49

TMSF, Cem Uzan'a tazminat ödeyecek

Hakkında açılan davalar sonrası Paris'te yerleşen Cem Uzan, temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı bir davayı daha kazandı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Cem Uzan'ın ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerine ait hisse senetlerine el koymak için 2018 yılı eylül ayında açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. 

Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

HİSSELER 2,1 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

TMSF'nin Uzan'ın avukatı Matthias Pujos'un 2,1 milyar euroluk değeri olduğunu belirttiği hisse senetlerine ilk el koyma adımı 2017'nin ağustos ayında gerçekleşti.

Bu girişim Fransız mahkemesi tarafından hukuksuz bulunmuştu.

Euronews'e konuşan Avukat Pujos, bu kararla bir kez daha TMSF'nin Fransa'daki girişimlerinin "yasal olmadığının" ortaya çıktığını belirtti. 

Pujos, "Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin bu konuları konuşmak için Uzan'la masaya oturmasının zamanı geldi" dedi.

Pujos daha önceki açıklamalarında, "Cem Uzan, Türk devleti ile anlaştığı taktirde tabii ki en kısa zamanda kendi ülkesine yeniden hizmet etmek için hazır." ifadelerini kullanmıştı.
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