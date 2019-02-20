Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'nin çöküşünden rekor kar elde etti /20 Şubat 2019 10:26

TL'nin çöküşünden rekor kar elde etti

HSBC, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur hareketlerinden bir günde 120 milyon dolar kazandı.

SHABER3.COM

HSBC, Türkiye'de Ağustos ayında yaşanan keskin kur hareketlerinden ciddi kâr elde etti.

Bloomberg News'un HSBC'nin dün açıkladığı 2018 yılı mali sonuçlarından derlediği habere göre HSBC Holdings Plc, Türk Lirası'nda çöküşün yaşandığı Ağustos ayında tek bir günde 120 milyon dolar civarında kâr etti.

Türk Lirası'ndaki dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıkan bu büyük kazanç, HSBC'nin piyasa riski modellerinin öngördüğünden iki kat daha fazla.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, Türk Lirası'nın keskin şekilde değer kaybettiği iki haftalık dalgalanmada Deutsche Bank AG'deki işlemciler ise 35 milyon dolar kazandılar.

Ağustos 2018'de dolar 7 liranın üzerine çıkmıştı.
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