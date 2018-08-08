Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'deki değer kaybı Antalya'ya rekor kırdırıyor /08 Ağustos 2018 13:55

TL'deki değer kaybı Antalya'ya rekor kırdırıyor

Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı.

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Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6,80'ün üzerinde işlem görüyor.

Rezervasyonlar bu yıl yüzde 63 arttı

BBC Türkçe'nin haberine göre ülkenin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor.

Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi.

TL karşısındaki artışa rağmen sterlin diğer büyük para birimlerine göre değer kaybetti.

İngiliz sterlininin değeri Nisan'dan bu yana Euro karşısında yüzde 3, ABD doları karşısında da yüzde 10 azaldı.
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