TL değer kaybında dünyada bir numara oldu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından tüm dünya borsaları çalkalanırken, Dolar, Avro ve altın TL karşısında rekor tazeledi.







Dolar/TL kuru 4.0361, Avro/TL kuru 4.9778, gram altın da 172.8 TL'yi gördü.





Artan ticaret savaşları kaygıları ve bunun küresel ticaret hacmini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeler ile tüm dünyada gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybederken TL yine değer kaybında başı çekti.





Mart ayının başından bu yana TL'deki değer kaybı yüzde 4.26'yı bulurken, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi açık ara farkla TL oldu. TL'nin ardından en fazla değer kaybeden para birimleri yüzde 2.37 ile Şili Pezosu ve yüzde 2.04 ile Brezilya Reali oldu. Macar forinti yüzde 1.49, Meksika pezosu yüzde 1.24 ile en fazla değerlenen para birimleri oldu.