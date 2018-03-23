Samanyolu Haber /Gündem / TL değer kaybında dünyada bir numara oldu... /23 Mart 2018 19:56

TL değer kaybında dünyada bir numara oldu...

Dolar ve euro yeni rekorlar kırarken, TL dolar karşısında martta yüzde 4.26'lık değer kaybıyla dünyada birinci oldu. TL, en yakın rakiplerini değer kaybında ikiye katladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından tüm dünya borsaları çalkalanırken, Dolar, Avro ve altın TL karşısında rekor tazeledi.

Dolar/TL kuru 4.0361, Avro/TL kuru 4.9778, gram altın da 172.8 TL'yi gördü.

Artan ticaret savaşları kaygıları ve bunun küresel ticaret hacmini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeler ile tüm dünyada gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybederken TL yine değer kaybında başı çekti.

Mart ayının başından bu yana TL'deki değer kaybı yüzde 4.26'yı bulurken, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi açık ara farkla TL oldu. TL'nin ardından en fazla değer kaybeden para birimleri yüzde 2.37 ile Şili Pezosu ve yüzde 2.04 ile Brezilya Reali oldu. Macar forinti yüzde 1.49, Meksika pezosu yüzde 1.24 ile en fazla değerlenen para birimleri oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TL değer kaybında dünyada bir numara oldu... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:44:33