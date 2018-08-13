TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu

Amerikan haber sitesi Bloomberg, TL’nin dolar karşısındaki hızlı değer kaybının "lüks alışverişi seven turistlere yaradığını" yazdı. “Herkesin bildiği gibi, her ticari ilişkinin iki tarafı vardır” diye yazan Bloomberg, kur farkının henüz fiyatlara yansıtılmaması sonucunda, İstanbul’daki İstinye Park alışveriş merkezindeki lüks mağazaların önünde Arap ve Asyalı turistlerin kuyruklar oluşturduğunu yazdı.







Geçen hafta cebinde 1000 dolar ile Türkiye’ye gelen bir Arap turistin TL karşılığı olarak 5000 lira parası vardı.





Bugün ise bu miktar 6500 TL’yi aştı.





Hal böyle olunca lüks mağazalara ilgileri ile bilinen Arap Turistler, Bvlgari, Louis Vuitton, Chanel gibi mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu.





Bu sabah Bağdat Caddesi’ndeki Chanel mağazasına müşteriler 10-15 dakika bekletilerek alındı.









Görüştüğümüz mağaza yetkilileri dolar ve euronun değer kazancından ötürü mağazalarında uzun süredir görmedikleri bir yoğunluk olduğunu söyledi.









Bu fotoğraf ise dün Zorlu Center’daki Bvlgari müzesinin önünde çekildi.





Aşağıdaki fotoğraf ise öğlen saatlerinde Nişantaşı’ndaki Louis Vuitton mağazasında çekildi.







