Samanyolu Haber /Dünya / Titanic yeniden inşa edilecek /18 Şubat 2019 15:06

Titanic yeniden inşa edilecek

1912'de ilk seferinde batan Titanic'in aslına uygun modern versiyonu Titanic 2 için tarih verildi.

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Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı. 500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi. Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.

NTV'de yer alan habere göre, Çin'de yüzlerce işçinin yapımında görev aldığı Titanic 2'nin yaşanan faciadan 110 yıl sonra yeniden denizlere dönmesi planlanıyor.

AYNI ROTAYI İZLEYECEK

2022'de sefere çıkması planlanan gemi ilk seferini İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a yapacak. Geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamada en ucuz biletin fiyatının 3 bin yuan (2200 TL) olacağı açıklanmıştı.
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