Titan'cı Şeranoğlu'ndan Çiftlikbank yorumu: Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim

70.000'den fazla kişiyi, 500 milyon liradan fazla dolandırdığı belirtilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili bir yorum da 'Titan Kenan' olarak bilinen Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu'ndan geldi.



Havuz medyasında yer alan habere göre Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle binlerce insanı dolandırıp sırra kadem basan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

'BU İNSANLAR TOKATLIYOR, HEPSİ KRALLAR GİBİ KAÇIP GİDİYOR'





Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını iddia eden Kenan Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.







'BENİ HAPSE ATMASALAR TİTAN 120 YIL DAHA GİDERDİ'





Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.







Mehmet Aydın'ın en son olarak dolandırdığı paralar ile Uruguay'da inşaat işine girdiği öğrenilmişti.