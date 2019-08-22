Tiryaki'nin rant çarkı

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından yapılan dükkan, sosyo-kültürel tesis ve kız yurdunun yer aldığı proje, inşaatı tamamlandıktan sonra eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Altındağ eski ilçe başkanı İdris Atalay tarafından kurulan İnsan Vakfı tarafından işletilmeye başlandı.







AKP'li Veysel Tiryaki’nin Altındağ Belediye Başkanı olduğu 2018 yılında Gültepe Mahallesi’nde pazar ve ticaret alanı olarak ayrılan 10 bin 837 metrekare büyüklüğündeki arsaya inşâ edilen ve toplam değeri 14 milyon TL olarak açıklanan proje tamamlandığında İnsan Vakfı’na devredilerek tabelalar asıldı.





TİRYAKİ’NİN RANT ÇARKI





Projenin inşaatının başlamasıyla Veysel Tiryaki’nin kurucusu olduğu vakıf, “2017-2018 Öğretim yılında açmayı düşündüğümüz üniversite öğrenci yurtlarımızın yapımı hızla devam etmektedir.” duyurusunu paylaştı.





Ayrıca, "Ankara ili Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Babür caddesi No:113' te İnsan Vakfı olarak yapmakta olduğumuz yurt inşaatımız tamamlanma aşamasına gelmiştir. Dileğimiz 2017-2018 Öğretim yılında yurdumuzu aktif hale getirmektir. Öğrencilerimizin dikkatine sunulur.” duyurusu da yapıldı.





AKP'li Veysel Tiryaki'nin belediyenin kasasından yaptırdığı yurt ve sosyo-kültürel tesislere daha sonra kendi kurduğu vakfa devrettiği ortaya çıktı.





VEYSEL TİRYAKİ: GEREKEN HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK





Dönemin Belediye Başkanı Tiryaki de proje ile ilgili "Yurtlarımızda gereken her şeyi düşündük. İki bloktan oluşan, 300 kişilik kız öğrenci yurdumuzda ferah odalar, her odada banyo, WC ve 24 saat sıcak su imkânı, 24 saat hizmet veren revir, ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü imkanı, her oda için özel buzdolabı, doğalgazlı ısıtma sistemi, her katta çalışma odası ve sınırsız internet, spor salonu ve donanımlı konferans salonu, asansör, jeneratör, güvelik görevlileri, mescid, kantin, yemekhane, otopark, elektronik kartla oda girişi ve kamera sistemi bulunuyor.” açıklaması yaptı.





Ancak ihale ilanında görülen dükkan ve sosyo-kültürel tesislerle ilgili bir açıklama yapmadı. Tiryaki projenin açılışını da kendisi yaptı.





GÖKÇEK DÖNEMİNDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ





AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde de pazar yeri olarak görülen alana inşaat yapabilmek için imar planı değiştirildi.





BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Altındağ Belediyesi’nin 2017 yılında “24273 Ada 3 Parsel Üzerinde İnşası Planlanan Binaya Ait Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri” için açtığı ihale ile İnsan Vakfı’na verilen dükkan, sosyokültürel tesis ve kız yurdu projesinin mimari ve elektrik işlerine de 170 bin TL harcandı.





YARDIM İÇİN KURMUŞ





Veysel Tiryaki, Sabir Tiryaki ve İdris Atalay tarafından Ankara’da kurulan İnsan Vakfı’nın amacı "yetim ve öksüz çocukların barınmasını sağlamak, eğitimlerini tamamlamak, onları topluma kazandırmak ve topluma yararlı insan olarak yetiştirmek" olarak açıklandı.





Vakıf 50 bin TL nakit mal varlığı ile kuruldu.