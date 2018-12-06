Samanyolu Haber /Gündem / TIR'dan 1 ton 271 kilo eroin çıktı /06 Aralık 2018 01:48

TIR'dan 1 ton 271 kilo eroin çıktı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu bildirdi.

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Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.
Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

Arslantaş, operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucunun miktarına ilişkin ölçümler yapıldığını anlatarak, "Ele geçirdiğimiz eroinin daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogramdır" dedi.
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