"Tıraşımı Kahtalı Mahmut Usta'da olurum" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda "Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam. Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, Kahtalı Mahmut Usta'da olurum" demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun gittiği berberi ziyaret etti. Berber, Soylu'nun dükkâna tesadüfen girdiğini ve o gün tanıştıklarını söyledi.







Özel, Twitter paylaşımında, "Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: "İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." ifadesini kullandı.







