Samanyolu Haber /Gündem / "Tıp fakültesi hastanesinde kağıt yokluğu nedeniyle raporlar basılamıyor" /14 Eylül 2018 15:11

"Tıp fakültesi hastanesinde kağıt yokluğu nedeniyle raporlar basılamıyor"

İzmir Milletvekili Sertel: Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Mecliste güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz

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CHP İzmir Millevekili Atila Sertel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını söyledi. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin halılarının değiştiğini söyleyen Sertel, "Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?" diye sordu. 

Dolar ve Euro kurunun rekor seviyelere ulaşmasının ardından yurt dışından ithal edildiği için Türkiye'de kağıt sıkıntısı yaşanmıştı. Kağıt sıkıntısı sağlık sektörünü de vurdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nda hastaların raporları kağıt yokluğu nedenliyle basılmayaya başladı. 

Sertel, Ege Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bir cama A4 kağıdına yazılı "Kağıt yokluğu nedeniyle rapor basılamıyor. Doktorunuz sistemden bakacak" notunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

İzmir Milletvekili Sertel'in paylaşımları şöyle:

AKP iktidarını, Ege Üniversitesi Rektörünü kutluyorum(!) Kağıt yokluğu nedeni ile rapor basılamadığı dönemi de bizlere yaşattığınız için tebrikler

Kağıt yokluğu nedeniyle hastanelerde hastaya rapor veremiyorsunuz, Mecliste güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor? Yazık, günah değil mi?
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