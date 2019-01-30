Samanyolu Haber /Gündem / Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor /30 Ocak 2019 10:20

Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor

Times, Venezuela'daki krizi ele aldığı başyazısında "Venezuela'daki trajedi siyasetle ilgili, ancak aynı zamanda petrolle ilgili de" diyor ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Maduro'ya verdiği desteğin kısmen ham petrol fiyatlarını yüksek tutma isteğinden kaynaklandığını savunuyor.

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"Ham hesap" başlıklı yazıda, "Venezuela'nın talihsizliklerinin altında ülkenin petrol zenginliğinin çok kötü yönetilmesinin yattığı" söyleniyor.

Ülkenin Suudi Arabistan'dan bile büyük petrol yatakları bulunduğunu söyleyen gazete "Ancak 10 yıllık kötü yönetim ve büyük yatırım eksikliği sayesinde, hükümet temel ekipmanlar için gereken parayı sosyal programlarını fonlamak için alırken, üretim yarıya düşüp, son 50 yılın en azına, günlük 1,3 milyon varile geriledi." diye devam ediyor.

Times, şimdi ABD Başkanı Trump'ın da petrolü kullanarak Maduro iktidarını zayıflatabileceğini düşündüğünü söylüyor ve devlet petrol şirketi PDVSA'ya ambargo uygulamanın, gelirlerinin yüzde 90'ı petrole bağımlı olan rejimin kalbine bir hançer olduğunu vurguluyor.

Gazete PDVSA'nın pratikte Venezuela'nın ağır ham petrolünü rafine etme kapasitesi olan Çin ve Hindistan'a satabileceğini, ancak bunun da büyük indirim sağlanarak ve daha çok nakliyat maliyeti ödenerek yapılabileceğini söylüyor.

'Rusya için bir lütuf'

Times, Rusya lideri Vladimir Putin'in Maduro'nun iktidarda kalması için elinden geleni yapacağını söylemesinin de kısmen petrolle ilgili olduğunu savunuyor ve şöyle devam ediyor;

Venezuela'nın petrol sektöründeki çöküş, küresel petrol fiyatları baskı altındayken Rusya için bir lütuf oldu. Petrol gelirleri Rus federal bütçesinin yüzde 40'ını oluştururken, petrol fiyatlarını yüksek tutmak Putin'in çıkarına. Bu da, farklı petrol kaynaklarının devreye girdiği bir dünyada giderek daha da zorlaşıyor. ABD günde 11 milyon varil üretiyor ve 2020'de net enerji ihracatçısı olmayı bekliyor. Diğer Latin Amerika ülkelerinde, Arjantin dünyanın en büyük ikinci kaya gazı rezervlerine ve dördüncü büyük kaya petrolü kaynaklarına sahip. Brezilya, denizlerindeki büyük petrol yataklarını daha yeni çıkartmaya başladı. Meksika da petrol ve doğalgaz üretimini önemli oranda artırıp ihracatçı olmaya niyetli."


"Venezuela'nın bunalımda olması kendi petrol fiyatlarını artırabilmesi için Rusya'nın çıkarına. Ülkenin petrol üretimi Opec'e verdiği taahhüdün günde 600 bin varil altında. Bu da diğer üreticiler üzerindeki üretimi kısma baskısını azaltıyor. Dolayısıyla Venezuela'nın yeni bir hükümetle petrol üretimini tarihi seviyelere çekmesi, dünya genelinde ham petrol fiyatını azaltır. Bu da İngiltere dâhil tüm petrol tüketicisi ülkelerin ekonomik ve stratejik yararına olur."
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