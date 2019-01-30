Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor





"Ham hesap" başlıklı yazıda, "Venezuela'nın talihsizliklerinin altında ülkenin petrol zenginliğinin çok kötü yönetilmesinin yattığı" söyleniyor.





Ülkenin Suudi Arabistan'dan bile büyük petrol yatakları bulunduğunu söyleyen gazete "Ancak 10 yıllık kötü yönetim ve büyük yatırım eksikliği sayesinde, hükümet temel ekipmanlar için gereken parayı sosyal programlarını fonlamak için alırken, üretim yarıya düşüp, son 50 yılın en azına, günlük 1,3 milyon varile geriledi." diye devam ediyor.





Times, şimdi ABD Başkanı Trump'ın da petrolü kullanarak Maduro iktidarını zayıflatabileceğini düşündüğünü söylüyor ve devlet petrol şirketi PDVSA'ya ambargo uygulamanın, gelirlerinin yüzde 90'ı petrole bağımlı olan rejimin kalbine bir hançer olduğunu vurguluyor.





Gazete PDVSA'nın pratikte Venezuela'nın ağır ham petrolünü rafine etme kapasitesi olan Çin ve Hindistan'a satabileceğini, ancak bunun da büyük indirim sağlanarak ve daha çok nakliyat maliyeti ödenerek yapılabileceğini söylüyor.



