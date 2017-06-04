Time'a göre Rusya’nın geleceğini şekillendirecek 5 ülke

Time'da yayınlanan Ian Bremmer imzalı yazıda, Rusya'nın Batı ile olan ilişkileri hakkında pek çok analiz yazılıp çizilirken, Rusya'nın geleceğini belirleyeceği söylenen bazı ülkelerin gözden kaçırılmaması gerektiği belirtiliyor.

Yazıda bu ülkeler şöyle sıralanıyor:

ÇİN





Time'da yayınlanan yazıya göre, Batı'nın kendisine yaptırım uyguladığı bu dönemde, Pekin ile ortaklık, Moskova için önemli. Fakat makalede, bu ortaklığın gerçek bir dostluğa dönüşemeyceği iddia ediliyor. Makalenin yazarı Bremmer'e göre, bunun nedeni, Çin'in, Rusya ile ticari ilişkilerini geliştirmesine rağmen (özellikle Orta Asya'da) etki alanları konusundaysa Moskova'yla rekabet içerisinde olması. Bunların yanı sıra Bremmer'e göre, Pekin dünya düzeninden genel olarak memnunken, Moskova bu düzeni kökünden değiştirmek istiyor.





JAPONYA





Time yazısında, Moskova için Tokyo'yla işbirliğinin yararları arasında, Japon teknolojileri ile Rusya'nın kendi sanayisini modernize edebilecek olması ve bu ilişki sayesinde Çin'e karşı denge oluşturulması sayılıyor.





SUUDİ ARABİSTAN

Rusya, Suriye'de terörle mücadele operasyonu başlatarak bölgede önemli bir rol üstlendi. Bremmer'e göre, Rusya ve Suudi Arabistan, Suriye'deki çatışmalarda farklı taraflara destek verseler de her iki ülkenin ekonomisi için de yıkıcı etkisi olan petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için anlaşabildi. Yazıya göre, Washington'ın Suriye politikası şu an için Suudi Arabistan'ı tatmin etse de bunun böyle devam edeceğinin bir garantisi yok. Dolayısıyla (Rusya gibi) seçeneklerinin olması Riyad için iyi bir şey.

TÜRKİYE

Time'da yayınlanan makaleye göre, Rus uçağının düşürülmesi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi gibi ‘savaş nedeni olabilecek' olaylar, Moskova-Ankara ilişkilerine gölge düşürdü. Fakat Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kötüleşmesi, Ankara ve Moskova'ya sıkı ilişkiler kurmak için sebep verdi.



