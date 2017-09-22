TİKA temsilcisine Afgan yetkiliden ağır sözler

Afganistan Cumhurbaşkanı danışmanı ve eski Savcı Abduşşükür Dadres AKP tarafından görevlendirilen ve Türk eğitimcileri karalamak için terörist iftirası atmaya çalışan ülkedeki TİKA yetkilisi için ağır cümleler sarf etti

Aynı zamanda Afganistan Demokrat Hukukçular Derneği başkan yardımcısı ve Afgan-Türk lisesinde veli olan Dadres TİKA'nın karalamalarına yönelik karşı bir konferans düzenleyerek burada Afgan halkına mesajını iletti.

Dadres şunları söyledi:

''Kıymetli dostlar ve aziz misafirler bugün burada sizinle birlikte bu konferansı vermemizin sebebini maalesef birkaç gün önce sadece Afgan Türk idarecilerine değil aynı zamanda Afgan-Türk (lisesi) velilerine, Afgan milletine, Afgan devletine, Afgan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Afgan topraklarına yapılmış olan asılsız ve mesnetsiz suçlamalar oluşturmaktadır. Bu suçlamayı sizin de bildiğiniz gibi yabancı uyruklu bir kişi yapmıştır. Biz burada bulunan yabancılardan Afgan halkına, Afgan milletine saygı duyması ve Afganistan kurallarına uyumasını isteriz bunun da en büyük örneğini Afgan Türk öğretmenleri vermiştir. Biz onları sonuna kadar koruyacağız ve yanlarında olacağız. Afganistan devletinden bu süreçte sonuna kadar Afgan Türk öğretmenlerini himaye ettiklerini ilan etmelerini talep ediyorum.

Bugünkü toplantının ana maddesi sizin de bildiğiniz gibi iki gün önce Afganistan'ın batısında Türkiye devletinin bir teşkili olan TİKAnın temsilcisi Ali Ergun Çınar'ın bu okulları ve faaliyetlerini terörist faaliyeti olarak ilan etmesi oluşturuyor.





Bu okullar ki Afganistan kurallarına göre kurulmuş, Afganistan'ın kurallarına riayet eden kuruluşlar olup yıllardır faaliyet göstermektedir.





Sayın Çınar siz neden Afganistan kanunu ve kurallarına saygı gösterip ona uymuyorsunuz? Bu okullar kurulduğunda Milli Eğitim Bakanı olan Hanif Atmar, devletin tüm organları, bakanlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı onun yanında devletin adli ve emniyeti organları... Bu okullardan mezun olan 6000 öğrenciden bir tanesinin bile emniyet organları ve istihbarat organları terörist olduğunu tespit edememiştir bununla birlikte 14 yıldır burada bulunan Birleşmiş Milletler, Amerika, İngiltere, Fransa bunların hiçbirisi 14 yıldır bunların terörist olduğunu tespit edilememiş de siz mi tespit ettiniz sayın Çınar?





Yıllardır Birleşmiş Milletler burada teröristleri yok etmek için çalışıyor. Onlar farkına varmadı da siz mi vardınız sayın Çınar?





2016'da Sayın Erdoğan'a karşı yapılan darbe olmasaydı onun da haberi olmayacaktı herhalde. Ve anlaşılıyor ki dünyanın en faal insanı Sayın Çınar oluyor.. Zira kimse tespit edemedi ancak kendisi etti.





Sayın Çınar, eğer anladıysanız bu laflarım size yeter yoksa anlamadıysanız tekrar konuşacağım...





Sayın Çınar'ın sözlerine dönecek olursak; Afganistan kanunlarına göre terörizm suç olduğuna göre sadece Afgan-Türk lisesi personeli değil aynı zamanda veliler, öğrenciler, bizler, Mİlli Eğitim Bakanlığının personeli hatta Afganistan Devleti'nin yetkilileri, hatta 2010'da Afgan-Türk öğrencilerini Öven mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı, hepimiz, Birleşmiş Milletler yetkilileri... Yani kısacası hepimiz yargılanmalı ve mevcut Bagram'daki (ülkenin büyük bir hapishanesi) hapishaneye göndermemiz lazım.

Galiba bu durumda geriye sadece sayın Çınar ve yeryüzü kalıyor.





Bizim bir devletimiz var, bizim kanunlarımız var, bizim Hakimiyeti milliyemiz var.





Ceza kanununun 436. maddesine göre iddiada bulunan bir kişi iddiasını ispatlamadığı sürece aynı maddeye göre yargılanır ve ona cezası verilir. Bana göre kendisi de masum insanlara terörist dediği için ve ispatlayamadığı için kendisinin terörist muamelesi görerek yargılanması gerekir.





Yine Afganistan kanunlarının 56. maddesinin yedinci fıkrasına göre televizyon ve gazeteler aracılığıyla başkalarına ithamda bulunan bir kişi savcılık tarafından takibe alınır, sözlerinin doğruluğunu ispatlanması istenir. Bu durumda şunu söylemek istiyorum ki Sayın Çınar Afganistan kanunlarını çiğnemiştir. Afganistan kanunlarına saygı duymamıştır ve yetkili organlardan özellikle savcılıktan bu konunun takipçisi olmasını istiyorum. Atanmış değil seçilmiş biri olarak bu konunun takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum.







Sayın Çınar kendisi bu iddiaları ispatlanmadığı sürece Bu konunun takipçisi olacağım. Ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir belge getirirse o zaman başka...







Saygılarımla