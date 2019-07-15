Samanyolu Haber /Ekonomi / Ticaret savaşlarının en büyük mağduru Çin oldu /15 Temmuz 2019 21:31

Ticaret savaşlarının en büyük mağduru Çin oldu

ABD ile ticaret savaşları süren Çin’de son 30 yılın en düşük büyüme oranı yaşandı.Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,2 oldu. Bu rakam, 1990’lı yıllarından başından bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı olarak dikkat çekti.

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Çin’de açıklanan son ekonomik verilere göre, dış ticaret ve sanayi üretimi de giderek zayıflıyor.Çin’de dış ticaret yılbaşından beri yüzde iki ve Haziran ayında ise yüzde dört oranından azaldı. Sanayi üretimi de iki ay peşpeşe düşüş kaydetti.

Bloomberg’de yayınlanan habere göre Çin’nin borçlanma oranı milli gelirinin yüzde 271’ine çıkmış durumda. Bu rakam global finans krizinin yaşandığı 2008 yılında yüzde 164 oranındaydı.

Çin İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ekonominin dış risklerle karşı karşıya olduğu bildirildi.Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi de son 30 yılın en düşüğü olarak yüzde 6,0-6,5 olarak belirlenmişti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasında, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının küresel ticarete etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyümüştü.Bu yılın başında Pekin, ekonomiyi güçlendirmek için harcamaları artırmış ve vergide milyarlarca dolarlık indirime gitmişti. Çin bankaların zorunlu rezerv seviyelerini de azaltmıştı.

Çin ile ABD, Japonya'daki G20 zirvesinde ticaret görüşmelerine devam etme kararı alsa da iki ülke ürünlerine karşılıklı milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uyguluyor. 

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından Çin’deki ekonomik yavaşlamaya ilişkin açıklama yaptı.Trump "ABD'nin uyguladığı tarifeler, şirketlerin Çin'den ayrılarak, tarife uygulanmayan ülkelere gitmek istemesinde büyük bir etken. Binlerce şirket ayrılıyor" ifadelerini kullandı. “Bu yüzden Çin'in ABD'yle anlaşma imzalamak istediğini' belirten Trump, şunları söyledi:

"Çin orijinal anlaşmayı bozmamış olmayı diliyor. Bu esnada Çin'e uygulanan tarifelerden milyarlarca dolar kazanıyoruz, muhtemelen devamı da gelecek. Bu tarifeler ABD'li vergi mükellefleri tarafından değil, Çin tarafından ödeniyor."
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