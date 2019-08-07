Ticaret savaşı zenginleri vurdu

Dünyadaki en zengin 500 kişisi, dün ABD hisse senetlerinde yaşanan düşüş nedeniyle toplam 117 milyar dolar kaybetti.







EN ÇOK KAYBEDENLER BEZOS, ANAULT VE ZUCKERBERG





Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 3.4 milyar dolar kayıpla ilk sırada yer alsa da 110 milyar dolarlık serveti ile hala dünyanın en zengin insanı konumunda.





Jeff Bezos’u, 3.2 milyar dolar kayıpla Fransız iş adamı Bernard Arnault ve 2.8 milyar dolar kayıpla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg takip etti.





Dördüncü sırada 2.4 milyar dolar kayıpla Asya kıtasının en zenginlerinden olan Mukesh Ambani gelirken, Bill Gates 2 milyar dolar kaybetti.