THY'ye üçüncü havalimana taşınmak için 1 milyar dolar lazım....









Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre finansman sağlayacak bankalar arasında beş yerli banka ve ICBC’nin de dahil olduğu Çinli bankalar bulunuyor.





Cumhuriyet'in Reuters'tan aktardığı habere göre, iki kaynağa göre İş Bankası , Yapı Kredi , Alternatifbank , Ziraat Katılım finansman sağlayacak yerli bankalar arasında olduğu öne sürüldü.





ICBC THY’ye bir finansman sağladığını teyit ederken, adı geçen diğer bankalardan ve THY’den konuyla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.





Çinli bankaların sağlayacağı kredide vadelerin bir yılı geri ödemesiz olmak üzere üç ve beş yıl arasında değiştiği belirtildi.





Anlaşmanın temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.





THY’nin yeni havalimanına binalar, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi yatırımları kendisinin yapacağı ve bunlar için finansman ihtiyacı olduğu belirtildi.





2018 ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan THY’nin ilk çeyrek zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon lira olmuştu.





Toplam yatırım bedeli 10.25 milyar avro olan İstanbul 3’üncü havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor. Üçüncü havalimanında 90 milyon yolcu, orta uzun vadede 150 milyon yolcu hedefleniyor.