Samanyolu Haber /Gündem / THY'ye bir darbe daha /19 Haziran 2019 21:07

THY'ye bir darbe daha

Dünyaca ünlü kulüplerle yapılan sponsorluk anlaşmaları, Hollywood yıldızlarının oynadığı, Ridley Scott gibi ünlü yönetmenlerin çektiği reklam filmleri Türk Hava Yolları'nın imajını ve kalitesini kurtarmaya yetmedi. THY ligden düştü ve ilk 20 arasındaki yerini kaybetti.

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Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kurumu Skytrax, 2019 yılı için en iyi 100 havayolu şirketini açıkladı. 18. Sırada yer alan THY, 27. sıraya geriledi.

Yolcu deneyimlerinden yola çıkarak havayolu şirketlerini yıldız sayısına göre kategorize eden ve her yıl farklı alanlarda ödüller dağıtan Skytrax, geçtiğimiz ay da dört yıldızlı Türk Hava Yolları’nın bir yıldızını almış ve bu yıl üç yıldıza layık görmüştü.

Odatv'deki habere göre THY'ye Skytrax'ten bir darbe daha geldi. THY'nin bir yıldızını düşüren Skytrax,  “Dünyanın en iyi 100 havayolu şirketi” listesinde Türk Hava Yolları’na 27’inci sırada yer verdi.

THY, Skytrax’in, 2018 yılı için açıkladığı listede ise 18’inci sırada yer almıştı.

2019 yılı için açıklanan listede, Katar Havayolları’nın ilk sırada yer alırken Singapur ikinci, Japon ANA All Nippon Havayolu şirketi ise üçüncü sırada yer aldı.




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