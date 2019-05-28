THY'nin diğer patronu da 3. hava limanına karşı çıkmış: Gereksiz, israf, külliyen hata...

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yeni İstanbul Havalimanı'na ilişkin tartışmaları bugün de köşesine taşıdı. Dünkü yazısında eski THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun "3. Havalimanı ihtiyaçtan olmayan bir Binali Yıldırım projesi olduğunu" söylediğini aktaran Kahveci, bugünkü yazısında da yine eski THY yönetim kurulu başkanlarından Candan Karlıtekin'in yeni havalimanına ilişkin eleştirilerini gündeme getirdi.





Candan Karlıtekin, İstanbul'un oturumunun kuzeye yayılmasının, İstanbul'u Avrupa yakasında büyütmenin stratejik, siyasal, ekonomik, demografik, ekolojik ve sair çevresel etkiler ve iklim bakımından büyük bir hata olduğunu belirtti.





Kahveci, Candan Karlıtekin'in değerlendirmelerine dayanarak "3. Havalimanı yeni bir İstanbul için yapılan büyük planın küçük bir parçasıdır" dedi. Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





Candan Karlıtekin’e tartışmalar sürerken 3. Havalimanı hakkında görüşleri sorulduğunda şunları söylüyor (Mayıs 2013):







“-Bir kere anılan 3. Havaalanı değil AHL’yi ikame edecek ve en az doğrudan 10 milyar dolara mal olacak İstanbul’un Yeni Hava Limanıdır.





-Temel iddiam şudur, gerek AHL, gerek Sabiha Gökçen’e 2’şer milyar dolar maliyetle birer paralel pist yaparak 120 milyonun üzerindeki yıllık yolcu talebini rahatlıkla karşılarsınız. Bu nedenle Yeni Hava Limanı yapmak gereksizdir, kaynak israfıdır. Dünya’daki en büyük şehirlerdeki en yoğun alanlar 100 milyon kapasiteye ulaşmaz bile. Bu kapasitenin üstüne gökyüzü uçuş koridorları da normal işletme saatleri içerisinde zaten müsait olamaz. Alanın hizmet ettiği yolcu ve yük toplama havzasının çapı itibarıyla da anılan kapasitenin bir fizibilitesi yoktur.





-Aslında Yeni Hava Limanı’nı tek başına değerlendirmek, yanlış soruya doğru cevap aramak gibi bir uğraştır. Yeni hava limanını, Kanal İstanbul ve çevresindeki yerleşimler, Kuzey-Batı İstanbul’da kurulacak 2-3 milyon nüfuslu yeni bir şehir, Kuzey İstanbul Otoyolu ve 3. Boğaziçi Köprüsü ile birlikte ele almadan doğru bir tahlil yapılamaz.





-Net olarak söylüyorum; İstanbul’u daha da büyütmek ve kalabalıklaştırmak, bunu yaparken İstanbul’un oturumunu kuzeye yaymak, hele hele İstanbul’u Avrupa yakasında büyütmek; stratejik, siyasal, ekonomik, demografik, ekolojik ve sair çevresel etkiler ve iklim bakımından külliyen hatadır. Tarihin hiçbir döneminde insanlar İstanbul’un kuzeyini yerleşim maksadıyla kullanmamıştır. Bu temel itirazları dikkate alırsanız Yeni havalimanını konuşmaya gerek bile kalmaz.





-İstanbul’u Avrupa yakasında büyüttükçe insanların ve malların Anadolu’ya geçiş talebi nedeniyle yeni köprüler ve/veya tüp geçişler yapmak zorunda kalırsınız. Yukarıdaki yatırımlar zincirinin layıkıyla çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yapmak bile yıllar alması gereken ciddi bir konudur.





-Kuzey’de kurulacak yeni hava alanını işletmek de AHL ve S. Gökçen’e göre hem alan hizmetleri hem iklim şartlarının seyr-ü sefer emniyetine tesirleri bakımından daha dezavantajlıdır. İstanbul’un hakim rüzgarları senenin %85’inde Karadeniz’den güneye doğru eser ve iklim koşulları çok daha serttir. Milyonlarca yolcunun her gidişte alana ve her gelişte şehre intikal ederken harcayacağı ilave zamanı ve masrafı ayrıca düşünmek gerekir. İntikal problemini asgariye indirmek için gerekecek otoban ve raylı ulaşım sistem yatırımlarını ve maliyetini de unutmamak gerekir.”





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Evet, Candan Karlıtekin aslında çok ama çok net söylüyor. 3. Havalimanı yeni bir İstanbul için yapılan büyük planın küçük bir parçasıdır.





Eğer sorun sadece havalimanı olsa Atatürk Havalimanına maksimum 2 milyar dolara mal olacak yeni bir pist ile yolcu kapasitesi 90-95 milyona çıkabiliyordu. Bir de Sabiha Gökçen Havalimanına yeni pist yapılıyordu ve o pist ile yolcu kapasitesi 80 milyona çıkıyordu. Ayrıca büyük uçuşlar için ihtiyaç halinde 90 km uzaklıktaki Çorlu havalimanı da vardı...





Yani sorun uçak değil.





Sorun toprak rantı ve imar planı





Sorun yeni bir şehir





“Dikey mimarinin” bile nerede ise bittiği İstanbul’u “yatay mimari” ile kuzeye açma planı. İşte o planın içerisinde bir parça olarak kalıyor 3. Havalimanı."