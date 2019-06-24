Samanyolu Haber /Gündem / THY'nin 17 yöneticisine 19.6 milyon lira maaş ödenmiş /24 Haziran 2019 12:27

THY'nin 17 yöneticisine 19.6 milyon lira maaş ödenmiş

Geçen yıl THY yönetim kadrosunda yer alan 17 kişiye 19 milyon 659 bin 981 lira ödeme yapıldı. Ancak tek tek kime ne kadar ödendiğinin ayrıntısı yok...

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THY yöneticilerine 2018 yılında 19 milyon 659 bin 981 lira ödendiği, söz konusu tutarın 17 kişiyi kapsadığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında THY'nin yönetici kadrolarına ne kadar ücret ödendiğine dair bilgilere yer verdi.

1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporundaki bilgiyi aktaran Toker, “2018 yılında yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 19 milyon 659 bin 981 lira olarak gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.

Çiğdem Toker söz konusu tutarın 17 kişiye ödendiğini belirterek şunları söyledi:

"THY yönetiminde başkanla birlikte 9 yönetim kurulu üyesi görev yapmakta. Başkanvekili Bilal Ekşi, aynı zamanda genel müdür. Ekşi'nin yardımcı sayısı 8. Dolayısıyla bu 19.6 milyon lira yıllık toplam ödemenin 17 kişiyi kapsadığını söyleyebiliriz. Bu tutarın tek tek kime, ne kadarı ücret, ne kadarı ikramiye vs. ayrıntı yer almıyor."

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilen ücrette kâr payının, pay opsiyonunun dikkate alınmadığını belirten Toker, hiçbir yönetim kurulu üyesinin kredi veya borç almadığını, ikramiyenin de her üç ayda bir verildiğini ekledi. Toker, bu verilerden hareketle, THY'nin geçen yıl 17 yöneticisine yaptığı toplam 19.6 milyon liralık ödemenin yüksek olup olmadığının takdirini okurlara bıraktı.

Toker devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu gücü kullanılan koltuklarda görev yapan ve ayrıcalıklı pozisyonları, yüksek maaşları 'tabii ki yetenekleri ve birikimiyle' hak ettiğini düşünen herkese, 'arkadaşlar' şu soruyu sormalı:

İktidar partisine yakın mısınız?

AKP ile hiçbir bağınız olmasaydı, sadece eğitimle, birikiminle, kişisel niteliklerinle ve eşit koşullarda bu pozisyona erişebilir miydin?" 
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