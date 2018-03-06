THY'den yine rekor zarar

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bilanço özeti THY hisselerinde satış baskısına yol açtı. Hisseler 6 Mart’ta (bugün) yüzde 8,17 değer kaybetti. Güne 18,44 TL’den başlayan THY’nin fiyatı kapanışta 17,20 TL’ye indi.







THY’nin son çeyrek bilançosunu değerlendiren Vakıf Yatırım, bilançonun son üç ayda bu kadar bozulabileceğini kimsenin tahmin etmediğine dikkat çekti.





FAALİYET DIŞI GİDERLER ZARARI KATLADI





Vakıf Yatırım’ın notunda şu ifadeler yer aldı: “Beklentilerden daha kötü gerçekleşen operasyonel performans ve faaliyet dışı giderler, piyasa ortalama beklentisinin aksine 4. çeyrek için net zarar gerçekleşmesinin sebepleri olarak öne çıkıyor… Hissenin BIST 100 endeksine göre son 1 ve 3 ayda sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 33 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak dördüncü çeyrek sonuçlarının hisse performansına etkisinin negatif olmasını bekliyoruz.”





Semih Ardıç / TR724