THY'den ilk çeyrekte rekor zarar

Türk Hava Yolları(THY) ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan verilere göre şirket, yılın ilk 3 ayında 1 milyar 253 milyon TL zarar etti.







Geçen yıl aynı dönem zarar 314 milyon TL olmuştu.