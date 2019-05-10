Samanyolu Haber /Ekonomi / THY'den ilk çeyrekte rekor zarar /10 Mayıs 2019 09:32

THY'den ilk çeyrekte rekor zarar

THY ilk çeyrekte 1,25 milyar TL zarar açıkladı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları(THY) ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan verilere göre şirket, yılın ilk 3 ayında 1 milyar 253 milyon TL zarar etti.

Geçen yıl aynı dönem zarar 314 milyon TL olmuştu. 
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