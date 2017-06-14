THY'den çalışanlarına 'yapılmayacaklar' listesi

Türk Hava Yolları, dün yayınladığı bilgilendirme notu ile çalışanlarından, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar konusunda dikkat etmelerini istedi. Yeni düzenleme ile pilot ve kabin memurları üniformalı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşamayacak.

Sözcü'nün haberine göre, Genel Müdür Bilal Ekşi imzasıyla çalışanlara dağıtılan uyarıda, “Kişisel sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların içeriğinden kişiler şahsen sorumlu olmakla birlikte çalışanları tarafından sosyal medya ve internet platformu üzerinden yapılacak paylaşımların Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı´nın prestijine, marka değerine ve kurumsal ilkelerine zarar vermesinin önüne geçmektir” denildi.

THY Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar, tüm çalışanları kapsıyor. Üniformalı fotoğraf, video paylaşımı artık yasaklanıyor. Çalışma saatleri içinde yapmaları gereken görevleri sosyal medya ile aksatmamaları istendi. THY, iş amaçlı kullanım için personele verdiği bilgisayar, cep telefonu, internet kullanımı ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, herhangi bir bildirimde bulunmadan takip altında tutma, gerekli gördüğü alanlarda detaylı inceleme hakkına da sahip olacak.

ÇALIŞANLARI NELERİ PAYLAŞAMAYACAK?

THY'de çalıştıkları bilgisi ve/veya görseli sosyal medya hesaplarında yer almayacak. Mevcut markaya zarar verecek hukuki sonuçlar yaratabilecek içeriklerden kaçınılacak. THY adına herhangi bir itham ve çalıştıkları kurum adına itham, beyan veya vaatte bulunamayacak. Çalışanlar gizlilik içeren bilgi veya belgeleri sosyal medyadan paylaşamayacak.

Yeni uygulama ile üniformalı paylaşımına da yasak getirildi. Paylaşılan fotoğraflarda, genel ahlak veya güvenlik konusunda bilgilere dikkat edilecek. Bu fotoğraf, video veya bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından art niyetli kullanılabileceği unutulmayacak

NELERİ PAYLAŞILABİLECEK?





Personel THY'nin kurumsal medya hesapları tarafından yayınlanmış haberleri, bilgilendirmeleri, anketleri paylaşabilecek. Sosyal medyada THY hakkında haberlere iyi niyetli olsa da yorum sahipleri ile iletişime geçmemeleri, konuyla ilgili THY birimlerini haberdar etmeleri gerekiyor.





Çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, THY tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları ile THY iştiraklerinin tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları, hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek, etik dışı ve/veya siyasi içerikli ifadeler veya hakaret içeren imalarda bulunamayacak.





THY ve iştiraklerinin ürün ve hizmetleri hakkında küçümseyici ifadeler kullanmayacak. Dini, etnik, kültürel, siyasi, farklılar gözeterek, bu konular başta olmak üzere cinsellik, terör, spor ile ilgili suç unsuru olan şiddet içeren, ifade özgürlüğünü aşan, küçük düşücü paylaşımlarda bulunamayacaklar. Yayınlanan bilgilendirmede, bu kuralların THY´nin ve iştiraklerinin tüm personelini kapsadığına dikkat çekti