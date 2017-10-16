THY'de pilotlar isyan etti

Bu yıl personeline zam yapmayan Türk Hava Yolları (THY) sürekli Devlet Büyükleri için lüks bir uçak alımları ile gündemde . Borç Batağında olduğu söylenen THY şimdi de pilotları ile sıkıntı yaşıyor.. Kurumda çalışan Yabancı ve yerli pilotlar arasında gerginlik yaşanıyor. En son Maaş artışı için önerilerde bulunan yabancı uyruklu bir pilotun şirketin insan kaynaklarına attığını sandığı, ancak bütün uçuş ekibine giden elektronik posta pilotlar arasında tepki çekti. Boeing 777 tipi uçaklarda kaptan olarak görev yapan yabancı pilot yazısında, TL’nin 2015’ten beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiğine ve yüksek enflasyonun da kayba neden olduğuna dikkat çekti.meslektaşlarının ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü belirten yabancı pilot, en az yüzde 30 ücret artışı, maaşların Euro ve dolar cinsinden ödenmesi ya da Euro ve dolar artışlarına karşılık olacak otomatik bir TL devalüasyon tazminatı, gurbetçi pilotlar ile Türk pilotlar arasındaki ücret farkının göz önünde bulundurulması gibi önerilerde bulundu.





Maili gören Türk pilotlar kendi memleketlerinde, yabancı pilotun programlarda ve ödemelerde farklı uygulama yapılması konusundaki düşüncelerine tepki gösterdi. Yabancı pilot e-postasında "THY’de çalışan birçok gurbetçi ve Türk pilotu, ayrılmayı ciddi olarak düşünüyorlar. Bunun başlıca nedeni THY’nin sunduğu toplam paketin dengesizliği” dedi.