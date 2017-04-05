Samanyolu Haber /Gündem / THY'de kriz büyüyor... 319 pilot işten çıkarıldı /05 Nisan 2017 08:55

THY'de kriz büyüyor... 319 pilot işten çıkarıldı

Cumhurbaşkanına 78 milyon dolara yeni uçak alan THY krize girdi pilot çıkarmaya başladı. THY'nin rakamlarına göre 1 yılda 319 pilot THY'den çıkartıldı

Tunus'un devrik diktatörünün uçağını THY aldı

THY’de geçen yılın nisan ayında 765 olan yabancı pilot sayısı azaldı. THY’de son bir yılda 165 yabancı pilot işten çıkarıldı. Turizm sektöründe yaşanan kriz, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki kaybı azalmadaki temel nedenler olarak sıralanıyor. Toplamda ise bir yılda 319 pilot işten çıkarıldı

30’a yakın uçağını turizmde yaşanan daralma nedeniyle yere indirmek zorunda kalan THY’de, 2016 Nisan ayında 4 bin 429 olan pilot sayısı 4 bin 110’a kadar geriledi.THY’de bu yılın verilerine göre yabancı pilot sayısı 165 kişi azalarak 600’e kadar düştü.

Körfez ülkelerinden astronomik teklif

Yabancı pilotların birçoğunun ayrılığındaki en büyük neden ise Körfez ülkelerinden gelen cazip teklifler oldu.
Körfezden gelen astronomik maaşlar, döviz kuru nedeniyle gelir kaybı yaşayan yabancı pilotların tercihlerini de değiştirdi.
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