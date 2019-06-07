Samanyolu Haber /Gündem / THY'de büyük vurgun /07 Haziran 2019 20:42

THY'de büyük vurgun

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları’nda (THY) yapılan israfı ifşa etmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Daha önce THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün keyfi uygulama ve harcamalarını kamuoyuna duyuran Kıdık, sosyal medya hesabından yeni bilgiler paylaştı.
 
Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı için genel müdürlük binasında ‘Uçur bizi başkan’ konseptli özel doğum günü partisi düzenlendiğini belirtti.

Organizasyon için THY kasasından 100 bin TL’ye yakın para ödendiğini öne süren Kıdık, “THY tarihinde böyle şatafat, böyle israf, böyle görgüsüzlük görmedi.” yorumunu yaptı.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'de büyük vurgun Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:54:27