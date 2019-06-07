THY'de büyük vurgun

Daha önce THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün keyfi uygulama ve harcamalarını kamuoyuna duyuran Kıdık, sosyal medya hesabından yeni bilgiler paylaştı.



Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı için genel müdürlük binasında ‘Uçur bizi başkan’ konseptli özel doğum günü partisi düzenlendiğini belirtti.





Organizasyon için THY kasasından 100 bin TL’ye yakın para ödendiğini öne süren Kıdık, “THY tarihinde böyle şatafat, böyle israf, böyle görgüsüzlük görmedi.” yorumunu yaptı.















