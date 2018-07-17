THY'de 100 kişilik 'müdür tercihlerini ezbere bilen ekip' oluşturuldu

Havacılık dünyasına dair haberleriyle bilinen airporthaber’in haberine göre THY yönetiminden bir ismin bir süre önce uçakta Türk kahvesi istedi, ancak kabin memurunun “Kahvenizi nasıl içersiniz?” sorusu karşısında sinirlenerek, “Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musunuz?” diye çıkıştı.





Bunun üzerine ‘THY üst yönetiminin uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması ve hizmet kalitesinde standart yakalanması’ için ekip kuruldu. Ekip, deneyimli kabin memurları arasından belirlendi. Ekip üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin uçakta hangi taleplerde bulunduğu ve uçuş alışkanlıkları konularında özel olarak eğitildi.





Airporthaber’in 16 Temmuz günü saat 09.51’de yayınladığı haber, an itibarıyla erişime engelli.