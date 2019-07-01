THY Yönetim Kurulu üyelerine para dağıtmış... Bir yılda 244 bin TL vermiş

Gazteci Çiğdem Toker, Türk Hava Yolları’nda iki üyenin onaya sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin maaşının konuşulduğu toplantıyı değerlendirdi.







Toker, THY’nin 2018 yılı faaliyet raporunu incelediğinde yönetim kurulu üyelerinin ‘huzur hakkı’ almadığını yazdığını hatırlattı ve huzur hakkına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı.





Toker’in Sözcü’de kaleme aldığı yazıya göre, THY genel kuruluna hissedar sıfatı ile katılan Bilal Yıldız’ın yönetim kurulu üyelerinin aldığı huzur hakkı parasına ilişkin verdiği bilgileri okuyucuları ile paylaştı. Buna göre, yönetim kurulu üyeleri yılda 244 bin 720 TL huzur hakkı parası alıyor.





Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:





“THY’de başmüfettişken verimsizlik gerekçesiyle işten uzaklaştırılan, açtığı davayı kazanan ve 28 Haziran’daki genel kurula hissedar sıfatıyla katılan Bilal Yıldız der ki:





“THY yönetim kurulu üyeleri, aylık olarak YPK’nın her yıl belirlediği ücretin 5 katını huzur hakkı adıyla alır. Aynı tutarda olmak üzere de 4 ikramiye ödenir.”





VERGİSİZ “HUZUR”

2019 için belirlenen aylık huzur hakkının 3 bin 59 TL olduğunu anımsatan Yıldız, şöyle sürdürüyor:





“THY Yönetim Kurulu üyeleri beş katı aldığı için, 3 bin 59’u önce 5, sonra da 16 ile çarptığımızda bir üyenin yıllık huzur hakkı ödemesini buluyoruz. Toplam 244 bin 720 TL. On ikiye bölersek aylık 20 bin 393 TL eder. Bu rakamlar net rakamlardır. Çünkü, Stopaj Vergisi’ni THY ödüyor.”





BAŞKANA İKİ KAT HUZUR HAKKI

Yönetim kurulu başkanına ücretin iki katı ödendiğini, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın THY bünyesindeki 9 alt şirketin de başkanı olduğunu belirten Yıldız, “Hepsinden huzur hakkı aldığı varsayımı altında, bulunan rakamı 10’la çarpmamız gerekir. Ya da kaçından alıyorsa kendileri lütfedip açıklarlarsa biz de öğreniriz” diyor.





Bu ücretlere fatura karşılığı harcama, ulaşım ve konaklama olanakları dahil değilmiş. Ve bilin bakalım bu ücreti genel kurulda kim teklif ediyor?





Türkiye Varlık Fonu (TVF) temsilcisi…”