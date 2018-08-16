THY yolcu uçağında radyoaktif sızıntı şoku

Dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Budapeşte'ye inen bir yolcu uçağında, radyoaktif bir sızıntı olduğu tespit edildi.





Türkiye üzerinden Rusya'dan Macaristan'daki bir araştırma laboratuarına gönderilen ve radyoaktif maddeyi içeren özel kurşun konteynerin çatladığı ve tüm konteynerin ısındığı fark edildi.





Havalimanı derhal trafiğe kapatıldı. Tüm seferler durduruldu. Havalimanına girişler ve çıkışlar iptal edildi. Havalimanına giden yol da ulaşıma kapatıldı.





Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI'nin haberine göre radyoaktif madde özel kargo uçağıyla değil, normal yolcu seferlerinin gerçekleştirildiği bir uçağın bagaj bölümünde taşındı.





Binlerce kişi havalimanında mahsur kaldı. Binlerce kişi de havalimanı dışında beklemeye başladı.





'Büyük olasılıkla iridyum 192 iztopu'





Olay yerine gelen radyoaktif madde acil denetim ekiplerinin ölçümlerine göre söz konusu madde büyük bir olasılıkla iridyum 192 iztopu. Uzmanlara göre insan sağlığına tehdit oluşturabilecek bir radyoaktif sızıntı söz konusu değil.





Havalimanı yetkilileri radyoaktif madde içeren konteynerle 3 nakliyat çalışanının temas etmiş olabileceğini söylediler.





THY tarafından nakliyatı gerçekleştirilen maddenin Budapeşte'deki Ulusal Nükleer ve Biyoloji Laboratuarı tarafından kullanılmak üzere Rusya'dan tamamen yasal yollardan sipariş edilen bir madde olduğu anlaşıldı.





Radyoaktif maddeyi laboratuar için Rusya'nın Dimitrovgrad şehrinden sipariş eden Macar şirketi Izotop Kft yetkilisi Gabor Kaszas, nakliyatın tüm önlemler alınarak gerçekleştiğini söyledi ve konteynerin ısınmasının da normal olduğunu öne sürdü.





Gece geç saatlerde Budapeşte havalimanı tekrar hava trafiğine açıldı.