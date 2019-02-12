‘THY, Venezuela’dan Türkiye’ye yolcu değil altın taşıyor’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 2016 yılının Aralık ayında Venezuela, Caracas ile İstanbul arasında Türk Hava Yolları’nın aktarmasız sefer yapacağını açıkladı.







Reuters, iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin düşüklüğü düşünüldüğünde bunun sürpriz bir karar olarak yorumlandığını belirtiyor.





Ticari veriler incelendiğinde bu uçakların yolcu dışında şeyler de taşıdığı görüldü.





Reuters ajansına göre, 2018 yılının 1 Ocak tarihinde, yani Devlet Başkanı Maduro’nun Türkiye ziyaretinden sadece bir kaç hafta sonra Venezuela Merkez Bankası Türkiye’ye hava yoluyla 36 milyon dolarlık altın gönderdi.





Türkiye’deki resmi ticaret rakamlarına göre 2018 yılı boyunca bu yolla Venezuela’dan Türkiye’ye gönderilen altın tutuarı 900 milyon doları buldu.





Geçen hafta Bloomberg’de yayınlanan bir haberde de resmi rakamlara dayanılarak, gizemli bir Türk şirketinin bir yıl içinde Maduro rejimine ait 900 milyon dolarlık altını ülke dışına çıkarmasını sağladığı kaydedilmişti.





Türkiye’de altın piyasasında çalışan bir kaynak, bir Venezuelalı diplomat ve iki üst düzey Venezuela yetkilisinin verdiği bilgilere göre, bu altının alıcıları arasında İstanbul Altın Rafinerisi (IGR) ve Sardes Kıymetli Madenler adlı şirket de var.





IAR CEO’su Aysen Esen şirketin Venezuela ile altın alışverişinde bulunduğu yolundaki iddiaları reddediyor. Yaptığı yazılı açıklamada Esen geçen Nisan ayında İstanbul’da Venezuelalı ve Türk yetkililerle, uluslararası kurallara uyum konusunda görüşlerini bildirdirmek üzere biraraya geldiğini kaydetti.





Esen açıklamasında, Türkiye hükümetine, Venezuela ile çalışmanın “önde gelen kurumlar ve devlet açısından doğru olmayacağını” anlattığını söylüyor.





Reuters ajansı, Venezuela ile altın ticareti konusunda adı geçen diğer şirket Sardes Kıymetli Madenler’in İstanbul’daki ofisinden kimsenin sorularını yanıtlamadığını yazıyor.





Bloomberg haber ajansı ise Ocak 2018’de Venezuela’dan 41 milyon dolarlık altın alımıyla ticari faaliyetlerine başlayan Sardes’in, 1 milyon dolar sermayeyle kurulmuş bir şirket olmasına karşın firmanın 900 milyon dolarlık altın ticaretine aracılık yaptığı ifade ediliyor.





İstanbul merkezli Mulberry Proje Yatırım deniz nakliyat şirketi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde Eylül’de yer alan bilgilere göre, Venezuela’nın devlet madencilik şirketi Minerven ile geçen yıl bir ortaklık anlaşması imzalayan Marilyns Proje Yatırım şirketi ile aynı adresi paylaşıyorlar.





Reuters, adı geçen şirketlerin konuyla ilgili soruları yanıtlamadıklarını da ekliyor.





Üst düzey iki Venezuela yetkilisine göre bugünlerde en büyük alıcısı da Türkiye.