THY uçağının kuyruğu piste değdi, İstanbul üzerinde 3 saat tur attı

Edinilen bilgiye göre, 131 yolcusu bulunan THY uçağı akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti.



Kalkış sırasında uçağın kuyruğunun piste sürtmesinden şüphelenen pilot, tedbir amacıyla İstanbul'a dönüş kararı aldı.





Kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, iniş ağırlığına gelmesi için fazla yakıtını harcamak adına havada 3 saatte 26 tur atttıktan sonra inebildi.





Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, TC-JYF kuyruk tescilli ek yakıt tanklarına sahip olan uçak yakıt boşaltma sistemi olmadığı için iniş ağırlığına gelmesi adına bin 500 metrelerde tur atarak fazla yakıtını harcamaya başladı. Marmara Denizi ve İstanbul üzerinde 3 saatte 26 tur atan uçak iniş ağırlığına geldikten sonra Atatürk Havalimanı’na saat 21: 32’de iniş yaptı. Boeing 737 tipi uçaklarda yakıt boşaltma sistemi bulunmuyor.





Havalimanına sorunsuz inen uçak ise hangara çekildi.





THY uçağının sefere devam edip etmeyeceğinin kontrollerden sonra belirleneceği öğrenildi.



