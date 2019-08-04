THY uçağında tekme tokat kavga

Kavgaya karışan üç kişinin uçaktan dışarıya alındığı ve uçuşun 45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi. Kavgaya karışan üç Rus yolcunun görüntüleri başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.







Airporthaber'in aktardığı habere göre kavga, uçağa yolcular oturduktan ve kalkış için beklenildiği sırada yaşandı. İddiaya göre, kadın yolculardan birinin kolunu yanında oturan yolcunun koltuğuna "taşırması" yüzünden başlayan tartışmada, iki erkek yolcu işi yumruklamaya kadar götürdü. Bu yolculardan birinin eşi de kavgaya karıştı.





Araya girenler yumruklaşan iki yolcuyu sakinleştirmekte başarılı olamadı.





Bunun üzerine kabin memurları olaya müdahale etti, polis çağrıldı, üç yolcu uçaktan indirildi. Bavullarının da indirilmesinden sonra uçak kısa bir rötarla Yekaterinburg'a hareket etti.