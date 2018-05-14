THY Türkiye UBER'i listeden çıkardı

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre THY, yurt dışı veya İstanbul’u içeren uçuşlarda biletlerini online alıp kampanya şartlarını yerine getirenlere, Türkiye’de 50 TL, Almanya’da 15 Euro, ABD’de 20 dolar, Birleşik Krallık’ta ise 10 sterlin indirimli Uber promosyon kodu gönderildiğini internet sitesinde yayınladı.



Kampanya devam ederken THY, yayınladığı ülkelere göre indirim tutarları listesinde daha önce yer verdiği Türkiye’yi kaldırdı.





THY’nin internet sitesindeki UBER duyurusunda, kampanya kapsamında gönderilen promosyon kodunun Uber'in hizmet verdiği tüm noktalarda geçerli olduğu, biletleme ve seyahat döneminin de 20 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 olması gerektiği belirtilmişti.