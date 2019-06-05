Samanyolu Haber /Gündem / THY Sudan seferlerini iptal etti /05 Haziran 2019 14:32

THY Sudan seferlerini iptal etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da yaşanan olayların ardından THY, Sudan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Sudan Doktorlar Komitesi, Sudan'ın başkentinde eylemcilere yapılan silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a ulaştığını açıklamış, 'oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve bunun yanı sıra Nil Nehri'ne atılan cesetler olduğunu biliyoruz' ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan'daki gelişmelerin ardından THY Sudan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada,  4 Haziran Salı günü saat 20.25’te planlanan TK 0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile 5 Haziran Çarşamba günü saat 00.30’da yapılması planlanan TK 0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşunun iptal edildiği dile getirildi. 

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı hava yolu şirketleri de Sudan seferlerini iptal etmişti.
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