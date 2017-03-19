Samanyolu Haber /Ekonomi / THY neden yolcu kaybediyor? /19 Mart 2017 17:56

THY neden yolcu kaybediyor?

Türk Hava Yolları, Ocak-Şubat dönemindeki rakamları açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısı azaldı.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları'ndan Ocak-Şubat 2017 dönemine ilişkin yapılan açıklamada yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğu görüldü.
 
Airporthaber'de yer alan habere göre, Ocak-Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 düşüşle 8,2 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,4, dış hatlarda %14,3 oranında oldu.
 
Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Şubat 2016 dönemine kıyasla %12,3 ve %11,1 düşüş gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık artış ile %73,0 olarak gerçekleşti.
 
Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2016 döneminde 25,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,0 azalarak 23,4 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda %0,1 arttı, dış hat uçuşlarda %10,2 azaldı.

2016 ZARARLARI 30 UÇAĞI HANGARA ÇEKTİRDİ

THY için 2016 ekonomik olarak oldukça zor bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ekonomik durum yüzünden Türk Hava Yolları bu sene 30 kadar uçağını hangara çekti. 2016'nın tamamı baz alındığında 47 milyon TL zarar eden THY, sadece yılın son çeyreğinde 6.5 milyar TL gibi inanılmaz bir rakamla zarar etmişti. THY'nin 2015 karı ise 3 milyar TL olmuştu
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